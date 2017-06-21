В парке «Патриот» выпускников проведут по красной дорожке

Участники общеобластного выпускного в подмосковном парке «Патриот» пройдут по красной дорожке. О ходе подготовки к мероприятию рассказал телеканал «360» в среду, 21 июня.

По его данным, техники и инженеры начали готовить площадку к проведению праздника в начале недели. Специалистам еще предстоит установить пять арт-объектов, один из которых со слоганом праздника «Взлетай!».

«Основная тема мероприятия — космос. Слоган: "Взлетай!", потому что перед ними открыты все дороги. Администрация проводила опрос в школах, спрашивали, что хотят видеть выпускники на школьном балу», — рассказал технический руководитель площадки Сергей Харитонов.

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В соответствии с результатами опроса выбрали и исполнителей, которые выступят перед выпускниками девятых и одиннадцатых классов 24 июня. Среди них — Баста, Егор Крид и Мот.

Начальник отдела конгрессно-выставочных мероприятий «Патриота» Анастасия Игнатенкова в свою очередь рассказала, что организаторы предусмотрели сценарий событий на случай дождей: «Если будет плохая погода, если кто устал, павильон Б готов принять всех, там сидячие места, аниматоры, развлекательная программа».

20 июня сообщалось, что старт празднику даст губернатор Московской области Андрей Воробьев. По последним данным, для участия в нем зарегистрировались почти 27 тысяч школьников.

Как пишут dni.ru, по красной дорожке также пройдут участники выпускного в московском «Крокус Сити Холле». Гостей праздника, который состоится 23 июня, ждут концерты, файер-шоу, салют и дискотека.