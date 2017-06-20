Подмосковный губернатор приедет к выпускникам в парк «Патриот»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев даст старт общерегиональному выпускному «Взлетай», который пройдет на территории военно-патриотического парка «Патриот». Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 20 июня.

Праздник начнется 24 июня в 19:00 в конгресс-центре «Патриота». По данным пресс-службы правительства Подмосковья, для участия в мероприятии зарегистрировались почти 27 тысяч человек.

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Для выпускников девятых и одиннадцатых классов выступят, в частности, музыканты Баста, Егор Крид и Мот. На территории парка обустроят площадки для селфи, игровые зоны и пункты питания.

30 мая вице-губернатор Мособласти Наталья Виртуозова рассказала, что праздник в «Патриоте» может стать традиционным.

«Патриот», военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил России, был открыт в Кубинке в июне 2015 года. В нем проходят все крупные мероприятия Минобороны — выставки военной техники, реконструкции боев и другие.