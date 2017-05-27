«Делаем умный вид»

25 и 26 мая в школах по всей стране звучит последний звонок. Выпускницы наряжаются в белые передники, а в магазинах ограничивается продажа алкоголя. По традиции праздник проходит в стенах учебных заведений. После прощальных линеек одиннадцатиклассников ждут ЕГЭ и, наконец, выпускные балы. «Лента.ру» посмотрела в Instagram, как выпускники прощаются с школой.

школа, гуд бай! // #последнийзвонок #выпускной #школа #санктпетербург #юность #streetlife A post shared by Александр Петросян (@petrosphotos) on May 25, 2017 at 10:59pm PDT

Доброе утро🌞Сегодня у нас Выпускной у младшего😍#применкосемья #NewbestBusiness #NotebookBusiness #Nbbprezident #выпускной A post shared by Применко Елена_Андрей/Казань (@primenko_business) on May 25, 2017 at 9:46pm PDT

Выпускники 2017💙 #ПоследнийЗвонок A post shared by KATYA (@tunechi838) on May 26, 2017 at 1:10pm PDT

#школа15 #Выпуск2017 #АлыеПаруса #МЫ Публикация от 12....❤ (@school15_l) Май 25 2017 в 12:58 PDT

Катя и МИШКА 😁🐻👌 #последнийзвонок #попа A post shared by Меня зовут Катя✌ (@katyaglivenko) on May 26, 2017 at 1:11pm PDT

#ПрощайШкола #ЯБудуПомнитьТебяВечно #МоиЛюбимыеОдноклассники #КончиласьЛучшаяПора #СпасибоУчителяЗаЗаботуЛюбовьИТерпение #ЭтоБылиЛучшиеГоды ❤❤❤ A post shared by E K A T E R I N A L E E R (@ekaterinaleer) on May 26, 2017 at 1:07am PDT

#prom2k17 #прощайшкола #вотивсе #11класс #будемскучать #ялюблютебяжизнь A post shared by Лена (@l.subbotina) on May 26, 2017 at 1:27am PDT

Глаза её, глазки 👀Аватар @wtrclrk 🐣💛#school10 #последнийзвонок2017 #выпуск2017 #happyday #federation11э A post shared by SNEZHA SNEZHULYA 🍼 18 years 🍼 (@perfilevasnezhanna) on May 26, 2017 at 12:50am PDT

#последнийзвонок #2017 #саратов #мост #выпускница #прощайшкола #вечер A post shared by @d.del1514 on May 26, 2017 at 1:06pm PDT

Ну, вот и всё, последний звонок прозвучал! #последнийзвонок2017 #прощайшкола A post shared by 🏢 МБОУ "Первомайская СОШ" (@pervomayskaya_sosh) on May 25, 2017 at 10:40am PDT

(*'ω'*)🐣💕 Отмечайте внизу в комментариях ваших лучших друзей☀️ Им будет приятно + постараюсь всем поставить лайки🌿💫 #tumblr #vsco #последнийзвонок A post shared by Masha Zhukova🦊 (@masha_zhukovaa) on May 26, 2017 at 12:56am PDT

Впереди теперь только экзамены!!! Всем удачи!!! @julianeva_ #пз#30_28#последнийзвонок#2017 #instagood#instalike#instacool#photography#photooftheday#love#boyfriend#school#magadan#followme#tagforlikes#amazing#cool A post shared by J U L I A (@julia_vib_) on May 25, 2017 at 6:10am PDT

Мой 11 "Э" 🎓💕 #деньдетства 📚🤹🏼‍♀️#federation11э 🍦🍫 #выпуск2017 A post shared by SNEZHA SNEZHULYA 🍼 18 years 🍼 (@perfilevasnezhanna) on May 23, 2017 at 11:44pm PDT

делаем умный вид 📚#пгиа2 #последнийзвонок #последнийзвонок2017 A post shared by ALEXANDRA (@alexandrapozhidaeva) on May 26, 2017 at 2:33am PDT

Я бы с радостью вернула время назад😍 #пз#11класс#скучаю A post shared by Анна Игоревна (@anisinaan) on May 25, 2017 at 8:08am PDT

Самые лучшие и самые любимые 💗11 М🔝 #последнийзвонок2017 A post shared by Arina Gushshamova (@msarians) on May 26, 2017 at 1:50am PDT

Последний звонок, а нам явно чего-то не хватает #мозги#совесть#пз#пз2017#s548#последнийзвонок#последнийзвонок2017 A post shared by Nastya Shagina (@anastasiashag) on May 25, 2017 at 4:45am PDT