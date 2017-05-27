«Делаем умный вид»

25 и 26 мая в школах по всей стране звучит последний звонок. Выпускницы наряжаются в белые передники, а в магазинах ограничивается продажа алкоголя. По традиции праздник проходит в стенах учебных заведений. После прощальных линеек одиннадцатиклассников ждут ЕГЭ и, наконец, выпускные балы. «Лента.ру» посмотрела в Instagram, как выпускники прощаются с школой.
Молодежный Совет Управления был приглашен на выпускной учеников Центра дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями. Нам провели небольшую экскурсию по Центру,показали оборудованные кабинеты для занятий,познакомили с учителями и рассказали как проходят занятия. В качестве подарков от всех неравнодушных сотрудников был накрыт сладкий стол,вручены книги с пожеланиями и розы прекрасным выпускницам! Благодарим весь коллектив школы за ваш труд. А выпускникам желаем поступить именно туда,куда они желают и добиться лучших результатов в учебе.
Котельники. Инфо. 25 мая во всех школах городского округа Котельники прошли Последние звонки, ознаменовавшие окончание учебного года для 63-х выпускников одиннадцатых классов! "Котельники.Инфо" поздравляет ребят с праздником и желает им удачи летом - отлично сдать экзамены в школе и в ВУЗе. Первый ЕГЭ по математике состоится 31 мая. 😊😊😊🍀✊🙏 😃 СТАВЬ ЛАЙК если желаешь выпускникам УДАЧИ на экзамене ❤👍👍👍 _________________________ http://kotelniki.info/novosti/poslednij-zvonok-prozvuchal-v-chetverg-dlya-63-vyipusknikov-goroda-kotelniki.html _______________________ Фото:пресс-служба администрации г.о.Котельники _________________________ #котинфо #котельники #котельникиинфо #11класс #последнийзвонок #школа #нашеподмосковье #образованиекотельники #белаядача #силикат #ковровый #микрорайонюжный #пз #москва #люберцы #дзержинский #лыткарино #московскаяобласть #instarussia #поздравляем #vscoblog #vsco #vscocam
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