Екатеринбургские школы проверят из-за разделения учеников на бедных и богатых

Прокуратура Свердловской области инициировала проверку появившейся информации о разделении учеников нескольких школ при организации питания в столовой в зависимости от благосостояния их родителей. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

В частности, школьников, чьи родители отказывались заплатить за «улучшенный обед», сажали отдельно.

«В ходе проверки будет обращено особое внимание на соблюдение требований законодательства о предоставлении детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, питания в образовательных организациях, а также законность взимания дополнительной родительской платы за улучшенное питание детей, соблюдение санитарных норм и правил», — говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно исследованиям, проведенным Высшей школой экономики в мае, около 50,3 процента россиян считают себя бедными. В то же время, по данным Росстата, таких — всего 13,5 процента.

В марте вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец рассказала об уникальной бедности россиян. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время на уровне МРОТ в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, отмечала она.

