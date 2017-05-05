Подмосковных школьников вынудили слушать песни Киркорова

В школе подмосковного поселка Деденево учащимся пришлось в течение целого дня на каждой перемене слушать песни Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).

В честь дня рождения певца 30 апреля его композиции проигрывали через динамики в перерывах между уроками. Кроме того, старшеклассникам было велено подготовить видеоролик о жизни эстрадного артиста. Родители, возмущенные решением школьной администрации, начали писать возмущенные посты в соцсетях.

Материалы по теме «Артист с головы до пят» Почему люди любят Филиппа Киркорова

Певец Николай Басков прокомментировал произошедшее в школе изданию «Подмосковье сегодня». По его мнению, кто-то из педагогов является фанатом Киркорова, но насильно приучать школьников к его творчеству не стоит. «С другой стороны, лучше Киркоров, чем группа "Ленинград". У него хотя бы мата нет», — отметил Басков.

В то же время в Госдуме признали подобную инициативу неуместной и даже преступной. «В школе лучше изучать классику, основу основ. Не надо бить детей по их вкусам и предпочтениям, это преступно», — сказал заместитель председателя комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

30 апреля Филипп Киркоров отметил 50-летие. Певец рассказал, что на праздновании набралось свыше тысячи гостей.