Красноярская школьница обратилась в полицию из-за фаллического тату на груди

Следственный комитет проводит проверку информации об инциденте с появлением у несовершеннолетней в Красноярске татуировки в форме фаллоса. В полицию школьница и ее мать обратились вместе, сообщает в пятницу, 5 мая, РЕН ТВ.

По информации издания, в конце апреля 13-летняя девочка оказалась на вечеринке, где знакомые сделали тату на ее груди.

Ранее в соцсетях появились фотографии, где видно, как на грудь девушки наносят татуировку в виде пениса. В то же время девушку удерживают несколько молодых людей. По утверждениям других участников подростковой вечеринки, она выпила большую дозу алкоголя и настаивала на том, чтобы ей набили неприличную картинку.

В середине марта следователи начали проверку после появившегося в сети видео на котором 15-летняя школьница и молодой человек занимаются сексом. Школьники, присутствовавшие на вечеринке, отправили снимки и видео ее родителям.