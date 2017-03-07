Китайские родители возмутились секспросвету в начальной школе

В Китае разгорелся скандал из-за учебников сексуального воспитания для учеников начальных школ. Об этом сообщает The South China Morning Post.

В книгах нарисованы половые органы мужчин и женщин, изображены занимающиеся сексом пары, а также указаны вопросы о сексе и сексуальном насилии, которые дети могут задать своим родителям. Учебники изданы Пекинским педагогическим университетом, одним из старейших высших учебных заведений Китая, и предназначены для детей от 6 до 12 лет.

«Разве нужно, чтобы учебники были составлены таким образом? Я краснею, когда читаю его!» — приводит издание высказывание матерей одной из школьников. Кто-то тем не менее похвалил авторов за честный и непредвзятый подход к отражению действительности.

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Глава департамента образования провинции Чжэцзян пояснил, что эти учебники не входят в перечень обязательных, однако издатели заметили, что 18 начальных школ для детей мигрантов используют их в образовательном процессе.

В учебнике также описаны однополые отношения: на одной из картинок ученики расспрашивают преподавателя о женщинах, которые живут вдвоем. Учитель отвечает им, что большинство людей предпочитают разнополые отношения, а кто-то — однополые, и это совершенно нормально.

Как отмечает издание, официальный печатный орган Коммунистической партии Китая «Жэньминь жибао» выступил в защиту спорных учебников: они, по словам редакции, дают детям объективную картину сексуальной стороны человеческой жизни.