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Психологи предложили ввести курс сексологии для младших школьников

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Психологи-сексологи выступают за введение в обязательную школьную программу предмета «сексология». Об этом в среду, 4 января, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Это хорошая идея, если она будет грамотно реализована», — считает член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) Инна Паустовская.

«Вводить этот предмет, как бы странно это ни звучало, нужно в раннем возрасте, когда детей только знакомят со сферой взаимоотношений мужчины и женщины. Потому что если вводить его в старших классах, когда дети уже имеют свое представление, они будут опошлять и смеяться над тем, что рассказывает педагог», — считает эксперт.

Паустовская напомнила, что многие родители не готовы вести разговоры на темы, связанные с половыми отношениями, а информация, которую дети находят сами, не всегда верна и корректна. «Это щекотливые вопросы, поэтому будет лучше, если они будут преподноситься профессионально и грамотно. Но для этого, безусловно, нужны введенные стандарты и обученные специалисты», — подчеркнула она.

В марте 2016 года депутаты Московской областной думы предложили ввести уроки полового воспитания для старшеклассников для пропаганды «правильного репродуктивного поведения несовершеннолетних». В 2014-м занимавший тогда пост уполномоченного по правам ребенка при президенте России Павел Астахов заявил, что в российских школах никогда не введут предмет «половое воспитание».

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