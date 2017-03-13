Следователи заинтересовались видео с секс-вечеринки школьников в Петербурге

В Санкт-Петербурге следственные органы начали проверку по факту появления в интернете видео с вечеринки подростков. Об этом телеканалу «360» сообщил представитель городского главка Следственного комитета.

На камеру записали то, как 15-летняя школьница и молодой человек занимаются сексом. Судя по кадрам, помимо них, в помещении находились еще одна девушка, снимавшая все на видео, и парень. В начале записи его автор весело спрашивает: «Вписка удалась, да, ребят?»

Позднее школьники отправили фотографии и видео с несовершеннолетней, которая вступила в интимную связь, ее родителям, отмечает «360». Телеканал также указывает, что в сети стала распространяться аудиозапись, на которой, предположительно, эта девушка заявляет об изнасиловании.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, а также населенный пункт, в котором произошел инцидент.