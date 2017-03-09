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Туристов из Украины и ЮАР задержали в Дубае за внебрачный секс

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Сотрудники полиции задержали в Дубае и туристку с Украины и гражданина ЮАР после того как выяснилось, что женщина беременна. Об этом сообщает New York Post.

27-летняя украинка Ирина Нохай (Iryna Nohai) и ее жених 29-летний Эмлин Калверуелл (Emlyn Culverwell) обратились в медицинский центр в Дубае (Medeor Downtown Medical Centre) с жалобой на боли в животе у женщины. После осмотра выяснилось, что туристка находится на раннем сроке беременности. В соответствии с законами ОАЭ, медики проинформировали о случившемся сотрудников правоохранительных органов, так как пара не состояла в браке.

Дело было передано в полицию. Отмечается, что внебрачная половая связь является уголовным преступлением в стране. Как сообщает New York Post, туристы находятся в тюрьме Al Wathba Prison в Абу-Даби с 29 января.

По информации News 24, посольство Украины в ОАЭ добивается разрешения на женитьбу туристов или их депортации. «Мы даже не знаем, как они себя чувствуют. Департамент международных отношений просит сохранять терпение, но под угрозой три жизни», — говорит мать Калверуелла.

В октябре 2016-го стало известно, что австралийского туриста приговорили к четырем годам тюремного заключения в Дубае из-за леденцов с каннабисом.

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