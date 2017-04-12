Роскомнадзор пообещал воздействовать на Первый канал из-за передач с Шурыгиной

Роскомнадзор пообещал принять меры административного воздействия в отношении редакции Первого канала из-за серии выпусков передачи «Пусть говорят», посвященных изнасилованию несовершеннолетней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной. Об этом написал на своей странице в Twitter депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин.

Он опубликовал фотографию письма, подписанного руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым. «Интересный ответ пришел из Роскомнадзора по поводу передач про Шурыгину. Обещают административно воздействовать на Первый канал», — похвалился депутат.

Политик ранее заявил о нарушении авторами «Пусть говорят» закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в беседе с «Лентой.ру» отметил, что по запросу депутата приняты адекватные меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством. «Считаем, что господин Рашкин нарушил нормы деловой этики, опубликовав в социальной сети служебную переписку с руководством федерального органа исполнительной власти», — добавил он.

В конце марта депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин, вошедший в парламентскую группу, разрабатывающую комплексный законопроект о защите детей от сексуальных преступлений, предложил запретить передачу «Пусть говорят». «Считаю, что когда речь идет о защите детей от всякого рода извращенцев-нелюдей, никакие компромиссы не допустимы», — подчеркнул он.