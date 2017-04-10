В Comedy Club спародировали «Пусть говорят» и призвали изнасиловать Шурыгину

В пародии резидентов Comedy Club на серию выпусков программы «Пусть говорят», где обсуждали изнасилование 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, комики призвали друг друга надругаться над девушкой. Эпизод из шестой серии 13 сезона юмористического шоу был опубликован на RuTube.

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На видео, которое за два дня набрало более 450 тысяч просмотров, Гарик Харламов, выступая в роли Андрея Малахова, приглашает в студию выдуманной программы «Муть говорят» Тимура Батрудинова, который играет жертву изнасилования — Алину Давалову.

Вместе с другими резидентами Comedy Club они всячески глумятся над инцидентом с Дианой Шурыгиной и в итоге призывают друг друга изнасиловать Давалову. «Укоры взрослых, насмешки ровесников. Роковая ночь, изменившая всю жизнь. Как жить дальше, если дальше жить, то как?» — пародируя Малахова, заявляет в конце Харламов.