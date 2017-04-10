В Comedy Club спародировали «Пусть говорят» и призвали изнасиловать Шурыгину

В пародии резидентов Comedy Club на серию выпусков программы «Пусть говорят», где обсуждали изнасилование 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, комики призвали друг друга надругаться над девушкой. Эпизод из шестой серии 13 сезона юмористического шоу был опубликован на RuTube.
На видео, которое за два дня набрало более 450 тысяч просмотров, Гарик Харламов, выступая в роли Андрея Малахова, приглашает в студию выдуманной программы «Муть говорят» Тимура Батрудинова, который играет жертву изнасилования — Алину Давалову.
Вместе с другими резидентами Comedy Club они всячески глумятся над инцидентом с Дианой Шурыгиной и в итоге призывают друг друга изнасиловать Давалову. «Укоры взрослых, насмешки ровесников. Роковая ночь, изменившая всю жизнь. Как жить дальше, если дальше жить, то как?» — пародируя Малахова, заявляет в конце Харламов.