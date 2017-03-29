В соцсетях появилась пародия на проморолик к «Евровидению-2017»

В социальных сетях обнародовали пародию на украинский проморолик, выпущенный к «Евровидению-2017». Автором оказался житель Киева Олег Ритвин. Он опубликовал видео на своей странице в Facebook.

«Я понимаю, что нужно показать только хорошие стороны, но я бы хотел обратить внимание и на плохие. Это проблемы с коммунальным транспортом, это проблемы с незаконными застройками, проблемы с полицией, Подольский мост, который "строят" более 20 лет и, конечно, глобальная проблема грязи в городе», — отметил он. За основу автор взял официальную презентацию.

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Ранее МИД Украины опубликовал в своем Facebook-аккаунте проморолик конкурса. В видео зрителей приветствует Виталий Кличко, мэр Киева, а также показываются панорамы города.

Полуфиналы «Евровидения» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал намечен на 13 мая.