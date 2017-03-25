В «Вечернем Урганте» показали пародию на «Тает лед»

Видео: Вечерний Ургант / YouTube

В эфире программы «Вечерний Ургант» в пятницу, 24 марта, была показана пародия на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы». Видео опубликовано на YouTube. В клипе, помимо участников программы, задействован ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев.

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Оригинальное видео было опубликовано на YouTube 10 марта, с тех пор его посмотрели почти 19 миллионов раз. Это четвертый музыкальный ролик «Грибов»: ранее исполнители выпустили клипы на композиции «Велик», «Копы» и «Интро». Все три видео набрали по 10 миллионов просмотров.