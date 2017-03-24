Культура
 

Таджики перепели «Тает лед» украинских «Грибов» и сняли свой клип

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Видео: Пацаны вообще ребята / YouTube

Московские таджики перепели песню «Тает лед» украинской группы «Грибы» и сняли пародийный клип. Ролик появился на YouTube-канале «Пацаны вообще ребята».

Строчки композиции переделаны и описывают типичную жизнь столичного гастарбайтера. «Между нами тает лед, ФМС нас теперь не найдет, мы промокнем под дождем, но семье деньги переведем», — поют авторы видео.

Оригинальный трек «Грибов» вышел 10 марта. Сообщалось, что психиатр увидела в песне скрытый подтекст, призывающий к употреблению наркотиков и ведению неправильного образа жизни.

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