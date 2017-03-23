Психиатр увидела пропаганду наркотиков и суицида в песне украинских «Грибов»

Трек «Тает лед» украинской группы «Грибы» является пропагандой наркотиков и неправильного образа жизни. Так считает психоаналитик и преподаватель Московского института психоанализа Ирина Смолярчук, передает агентство городских новостей «Москва».

«"Я надену свой костюм, тебе нравится велюр" — среди подростков эта фраза используется в разговорах о суициде. "Наплевать на метель, поцелуи будто карамель", — это терминология наркоманов», — заявила психиатр.

«Стиль техно-бит успокаивает и погружает незрелую психику подростка и инфанта в транс, в этом статусе человек наиболее управляем», — добавила она.

Песня «Тает лед» и клип на нее вышли 10 марта. Это четвертое музыкальное видео коллектива: ранее исполнители выпустили клипы на композиции «Велик», «Копы» и «Интро».

«Грибы» на данный момент выпустили один студийный альбом, который получил название «Дом На Колесах ч.1».