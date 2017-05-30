В парке «Патриот» соберутся 18 тысяч выпускников

Более 18 тысяч школьников планируют отметить выпускной в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Одинцовском районе. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Московской области.

Общий праздник для подмосковных выпускников, который готовят региональные власти, состоится 24 июля. Как рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова, тема вечера — космос, а девиз — «Взлетай!»

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«Мы сегодня очень сильно к нему готовимся и надеемся, что это станет началом нашей новой традиции, проведение единого, запоминающегося, очень волнительного, очень осмысленного для наших выпускников события», — сказал она.

В парке будет организована бесплатная полевая кухня, в частности, гостей будут угощать гречкой и тушенкой. Также все желающие смогут приобрести бургеры, цена которых не будет превышать 150 рублей, уверяет Виртуозова.

«Все моменты, связанные с безопасностью, с оказанием медицинской помощи и так далее — все это будет предусмотрено», — цитирует чиновницу агентство городских новостей «Москва».

«Патриот», военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил России, был открыт в Кубинке в июне 2015 года. В нем проходят все крупные мероприятия Минобороны — выставки военной техники, реконструкции боев и другие.