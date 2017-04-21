Школьников в Ингушетии оставили без выпускного из-за Рамадана

В министерстве образования Ингушетии решили не проводить выпускные балы в связи с Рамаданом, который начинается 26 мая. Об этом сообщает интернет-газета «Ингушетия».

«Дело в том, что выпускные по времени совпадут с мусульманским постом, который соблюдает большинство преподавателей в Ингушетии, да и многие старшеклассники», — объяснили в региональном Минобре, пишет «Российская газета».

Выпускные пройдут в России 23-24 июня.

Последний звонок запланирован на 24 мая. В целях обеспечения безопасности проведения торжеств во всех школах проведут родительские собрания с участием инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых полицейских. Руководителям учебных заведений рекомендовано подготовить маршруты передвижения школьников в день последнего звонка.

В этом году Рамадан продлится с 26 мая до 25 июня. Это месяц поста, в течение которого мусульмане с рассвета до заката отказываются, в частности, от приема пищи и питья. В это время мысли должны быть чистыми, а дела добрыми.