Подмосковным властям предложили оградить выпускников школ от спиртного

Правоохранительные органы рекомендовали властям в Подмосковье запретить продажу алкоголя в местах проведения последних звонков и выпускных. Об этом сообщила врио начальника 4 отдела управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по региону Анна Анохина, передает РИАМО в понедельник, 22 мая.

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«Территориальными органами внутренних дел МВД России по Московской области внесены предложения в органы местного самоуправления о запрете продажи спиртных напитков в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающей к ним территории», — сказала Анохина.

Торжественные мероприятия по случаю последнего звонка в Мособласти пройдут 25 мая. Как ожидается, в них примут участие более чем 95 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов.

Ранее в понедельник сообщалось, что для охраны общественного порядка будут задействованы более 800 частных охранных организаций и четыре тысячи сотрудников полиции.