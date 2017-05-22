Подмосковных школьников во время последнего звонка обеспечат охраной

В Московской области безопасность школьников на последних звонках будут обеспечивать около четырех тысяч сотрудников полиции, а также 800 сотрудников ЧОПов. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 22 мая.

«Торжественные мероприятия пройдут более чем в 1,2 тысячи образовательных учреждениях», — сказала врио начальника отдела участковых подразделеления по делам несовершеннолетний управления МВД по Подмосковью Анна Анохина.

Она отметила, что полицейские будут закреплены за каждой школой. На их территориях также будут дежурить сотрудники ДПС, всего 740 человек. Кроме того, контролировать праздники будут инспекторы по делам несовершеннолетних.

По данным РИАМО, последний звонок в подмосковных школах пройдет 25 мая. Число выпускников этого года в регионе оценивается в 95 тысяч человек.