Подмосковных выпускников централизованно отправят на выпускной в парк «Патриот»

Выпускников 11-х классов всех школ Московской области соберут на единый выпускной вечер в парке «Патриот». Праздник будет проведен в субботу, 24 июня, и станет общим для всех закончивших школу старшеклассников области. На праздник планируется пригласить звезд эстрады и организовать другие развлечения. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в областной системе образования.

«Аттестаты школьники получат у себя, а затем всех повезут на автобусах в "Патриот", где будет организован праздник. В общей сложности это более 30 тысяч человек», — отметил собеседник редакции. Он также обратил внимание на значительные расстояния, которые придется преодолеть выпускникам значительной части областных школ. «Для перевозки выделят автобусы, но многим придется ехать до Кубинки по три-четыре часа в одну сторону, а то и больше», — сказал он.

По словам источника, решение стало неожиданным для значительной части родителей и школьников: «Суббота 24 июня — это обычное время для выпускных вечеров. Во многих школах они уже спланированы, при этом директора настаивают на участии в едином выпускном».

«Патриот», военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил России, был открыт в Кубинке в июне 2015 года. По информации «Коммерсанта», строительство только первой очереди парка обошлось Минобороны более чем в 20 миллиардов рублей. В парке проходят все крупные мероприятия ведомства — выставки военной техники, реконструкции боев и другие.