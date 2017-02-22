Минобороны обзаведется собственным Рейхстагом в Подмосковье

В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке ведется строительство копии Рейхстага. Об этом в Госдуме сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«[Строится] не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место», — пояснил чиновник.

Кроме того, в парке уже построена партизанская деревня, в которой есть класс подготовки подрывников, кухня, баня и землянка замполита, рассказал Шойгу. Также там завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами.

«Патриот», военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил России, был открыт в Кубинке в июне 2015 года. По информации «Коммерсанта», строительство обошлось Минобороны более чем в 20 миллиардов рублей. В парке проходят все крупные мероприятия ведомства — выставки военной техники, реконструкции боев и другие.

Рейхстаг — историческое здание в Берлине, где в 1894-1933 годах заседал одноименный государственный орган Германии. Нацисты использовали сооружение для пропагандистских собраний и в военных целях. В мае 1945-го советские войска успешно взяли Рейхстаг штурмом, установив на нем Знамя Победы. Ныне в здании размещается бундестаг, национальный парламент ФРГ.