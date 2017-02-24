Возмущение немцев подмосковным Рейхстагом вызвало недоумение Минобороны России

Недовольство немецких политиков планами создания в подмосковном парке «Патриот» копии Рейхстага вызвало недоумение у российского министерства обороны. Об этом в пятницу, 24 февраля, заявил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова передает ТАСС.

По словам спикера военного ведомства, макет «станет значимым элементом военно-исторического ландшафта парка "Патриот", символизирующим победу над нацизмом и вместе с другими объектами парка послужит патриотическому воспитанию юных граждан и гостей России из других стран».

«По всей видимости, в Германии кто-то забыл, что именно из Рейхстага после устроенного нацистами пожара 27 февраля 1933 года Гитлер и его "строители" Третьего рейха начали свой огненно-кровавый путь в мир», — заявил он.

«Водружение военнослужащими Красной Армии в мае 1945 года красного знамени на здании нацистского Рейхстага является одним из самых ярких и узнаваемых во всем мире символов победы над немецким нацизмом и завершения Второй мировой войны», — подчеркнул Конашенков. По его мнению, новое поколение как в России, так и в Германии должно «не просто знать, но и хорошо помнить» о тех событиях.

О строительстве в парке копии Рейхстага 22 февраля сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, это делается «чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место». Эта идея возмутила ряд немецких политиков. В частности, бывший министр обороны Германии Йозеa Юнг, как сообщил журнал Bild, счел это провокацией.

Рейхстаг — здание в Берлине, где в 1894-1933 годах заседал одноименный государственный орган Германии. В мае 1945-го советские войска успешно штурмовали его и водрузили Знамя Победы. В настоящее время в здании размещается бундестаг (немецкий парламент).