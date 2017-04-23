В Подмосковье началась реконструкция штурма Берлина

В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке началась военно-историческая реконструкция завершающей части Берлинской наступательной операции, в финале которой будет воспроизведен штурм Рейхстага. Об этом журналистам сообщил представитель Минобороны России, передает ТАСС.

В мероприятии участвуют более ста каскадеров. «Это профессионалы из Российского объединения каскадеров, имеют опыт съемок в фильмах», — сказали в ведомстве.

Представитель Минобороны добавил, что в ходе реконструкции также будут воспроизведены танковые бои, дуэли истребителей и действия пехотинцев. Всего на поле появятся до 30 образцов различной техники, в том числе танки Т-34, КВ-1, ИС-2 и «Пантера».

В «штурме» копии Рейхстага, как заявлял 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу, примут участие реконструкторы из 10 стран. Наблюдать за происходящим будут около семи тысяч гостей.

Как рассказывали в руководстве «Патриота», это будет первое мероприятие на подмосковной копии Рейхстага, о строительстве которой Шойгу впервые сообщил в феврале этого года. По замыслу реконструкции, участники военной игры должны будут поднять над зданием знамя Советского Союза.