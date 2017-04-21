Шойгу отправит немцев и итальянцев штурмовать подмосковный Рейхстаг

В подмосковном парке «Патриот» 23 апреля пройдет реконструкция штурма Рейхстага — завершающей части Берлинской наступательной операции. В мероприятии примут участие более 1,2 тысячи человек, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в «штурме» поучаствуют реконструкторы из 10 стран, в том числе из Германии, Италии, Чехии, прибалтийских государств. Наблюдать за происходящим будут более семи тысяч гостей.

«Будут показаны воздушные, городские бои. Я думаю, что реконструкция пройдет так же успешно, как и те, что мы делали в прошлом году — "Брусиловский прорыв" и начало войны на границе в 1941 году», — добавил глава Минобороны.

Как рассказывали в руководстве «Патриота», это будет первое мероприятие на подмосковной копии Рейхстага, о строительстве которой Шойгу впервые сообщил в феврале этого года. По замыслу реконструкции, участники военной игры должны будут поднять над зданием знамя Советского Союза, пишет РИА Новости.