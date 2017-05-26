Васильева назвала безумием кредиты на проведение выпускных

Министр образования России Ольга Васильева в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что чрезмерно пышные выпускные, на проведение которых родителям приходится брать кредиты, — безумие и недопустимая практика, с которой ведомство будет нещадно бороться.

Васильева также предложила не превращать празднование последнего звонка в банкеты, напоминающие свадьбы. По ее мнению, достаточно ограничиться торжественной линейкой.

По словам министра, в этом году каждая школа будет сама решать вопрос о том, как проводить последний звонок, однако большая часть учебных заведений намерена сделать это «очень достойно, скромно».

24 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выпускные вечера не нужно проводить в стенах школ. Он запретил республиканским школам собирать деньги на этот праздник. «Родители могут организовать по своему усмотрению выпускные вечера в различных кафе и ресторанах. Таких мест для желающих отметить завершение школьной учебы в республике предостаточно», — заявил Кадыров.

