Школьник воссоздал сцену из «Ла-Ла Ленда» и позвал Эмму Стоун на свой выпускной

Видео: @upsettrout / Twitter

Американский школьник Джейкоб Стауденмайер записал клип в стиле мюзикла «Ла-Ла Ленд», чтобы пригласить актрису Эмму Стоун на выпускной бал. Об этом сообщает Eonline.

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17-летний подросток переделал композицию Another Day of Sun из фильма. «Говорят, что я похож на Райана Гослинга, и, может быть, это преувеличение», — спел Стауденмайер.

В марте двойник Гослинга забрал награду «Ла-Ла Ленда» на церемонии вручения премии The Goldene Kamera Awards в Германии.

«Ла-Ла Ленд» — мюзикл режиссера Дэмьена Шазелла с Гослингом и Стоун в главных ролях. Лента получила шесть «Оскаров», пять премий BAFTA и семь «Золотых глобусов».