Двойник Райана Гослинга забрал награду «Ла-Ла Ленда» на церемонии в Германии

Двойник американского актера Райана Гослинга вышел на сцену на церемонии вручения кинонаград The Goldene Kamera Awards в Германии, чтобы забрать приз «Ла-Ла Ленда». Об этом пишет портал news.com.au, видео опубликовано на YouTube.

Как сообщается, произошедшее стало возможным благодаря розыгрышу немецких комиков Йоко Винтершайдта (Joko Winterscheidt) и Клааса Хойфер-Умлауфа (Klaas Heufer-Umlauf). Они под видом представителей фейкового агентства убедили организаторов церемонии, что смогут устроить приезд актера.

В итоге после объявления «одной из самых горячих звезд Голливуда, единственного и неповторимого Райана Гослинга» на сцену вышел загримированный под него повар из Мюнхена Людвиг Лейнер (Ludwig Lehner). Он принял награду за фильм, посвятил ее комикам, после чего покинул сцену. При этом слова говорившего с сильным акцентом повара дублировали на немецкий язык.

Присутствовавшие в зале актрисы Джейн Фонда, Николь Кидман и актер Коллин Фаррелл были изумлены произошедшим, а ведущему пришлось объясняться и принести извинения. Как отмечает портал, после инцидента организаторы церемонии распорядились полностью пересмотреть процедуры обеспечения безопасности.

Два видео о подготовке пранка комики выложили на своем YouTube-канале Circus HalliGalli.