Поцеловавший чернокожую туристку на «Оскаре» Райан Гослинг стал мемом

Поцеловавший чернокожую женщину во время 89-й церемонии вручения наград «Оскар» американский актер Райан Гослинг «превратился» в мем. Видео с неожиданным визитом туристов на кинопремию было опубликовано на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live.

Пользователи Twitter в шутку предположили, что во время поцелуя Гослинг незаметно шепнул что-то на ухо туристке, чем шокировал и так удивленную женщину. «Тот момент, когда Райан Гослинг говорит вам "Эй, крошка" во время прямого эфира», — предложил один из них.

Среди придуманных юзерами вариантов оказались «Я спас джаз», «Хайль Гидра!» (вирусное приветствие из фантастического боевика «Первый Мститель: Другая война»), «Эй, девчонка, на мне нет нижнего белья», «Дензел Вашингтон не победит», «Я голосовал за Трампа», «"Лунный свет" победит» и «Джа-Джа Бинкс — лучший персонаж "Звездных Войн"».

Материалы по теме Они сражались за «Оскары» Главные кадры 89-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии

89-я церемония «Оскара» прошла в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в ночь на понедельник, 27 февраля. Драма «Лунный свет», повествующая о жизни темнокожего подростка-гея в гетто Майами, победила в номинации «Лучший фильм».

При этом организаторы случайно назвали лучшим фильмом года мюзикл «Ла-Ла Ленд», в котором Гослинг исполнил главную мужскую роль, поскольку объявлявшему имя победителя актеру Уоррену Битти вручили неправильный конверт.

Во время вручения наград ведущий церемонии Джимми Киммел пригласил в зал ничего не подозревающих туристов, которые собирались посетить музей, посвященный нарядам звезд экрана с различных кинопремий «Оскар». В итоге вместо обещанной экскурсии они пообщались и сфотографировались с Мерил Стрип, Дензелом Вашингтом, Кейси Аффлеком и Гослингом.