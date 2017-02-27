Ведущие церемонии «Оскара» извинились и назвали лучшим фильмом «Лунный свет»

Организаторы церемонии вручения премии «Оскар» извинились за то, что ошибочно назвали лучшим фильмом года «Ла-Ла Ленд». На самом деле награду завоевала картина «Лунный свет».

«Не знаю, что случилось, я виню за это себя», — сказал ведущий Джимми Киммел.

В центре сюжета фильма, снятого американским режиссером Барри Дженкинсом, — история взросления темнокожего подростка в гетто Майами.

Главные роли в картине исполнили Махершала Али, Наоми Харрис и Жанель Монэ.

Фильм претендовал на премию «Оскар» в восьми номинациях. Эту награду ранее уже получил Али в категории «Лучшая мужская роль второго плана» и Дженкинс в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

До этого «Лунный свет» был удостоен награды Гильдии киноактеров США. Премию вручили Али в номинации «Лучший исполнитель роли второго плана». Дженкинс получил награду Гильдии сценаристов в номинации «Оригинальный сценарий».

Кроме того, «Лунный свет» завоевал «Золотой глобус» в номинации «Лучшее драматическое кино».