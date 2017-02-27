«Оскар» за лучший фильм присужден картине «Ла-Ла Ленд»

Премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм» присуждена картине «Ла-Ла Ленд». Об этом было объявлено в ходе 89-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.

В мюзикле, снятом Дэмьеном Шазеллом, рассказывается история начинающей актрисы и музыканта. Главные роли исполнили Райан Гослинг и Эмма Стоун.

Фильм также был удостоен премий за режиссуру (Дэмьен Шазелл), операторскую работу (Линус Сандгрен), музыку (Джастин Гурвиц), песню (City of Stars) и лучшую женскую роль (Эмма Стоун).

Картина стала лидером по числу номинаций на премию «Оскар». Фильм представлен в 14 категориях, причем дважды — за лучшую песню.

Ранее «Ла-Ла Ленд» получил премию «Золотой глобус» в семи номинациях, премию BAFTA в пяти, а также премию Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая женская роль» и награду Гильдии режиссеров в номинации «Лучший фильм».

Ведущие церемонии первоначально ошиблись с наименованием киноленты, завоевавшей премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм», и извинились за свою оплошность. В итоге награду получила работа «Лунный свет».