Эмма Стоун завоевала «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль»

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» присуждена Эмме Стоун, сыгравшей в картине «Ла-Ла Ленд» американского режиссера Дэмьена Шазелла. Об этом было объявлено в ходе 89-й церемонии вручения награды.

В мюзикле рассказывается история начинающей актрисы и музыканта. Главную мужскую роль исполнил Райан Гослинг.

Фильм также был удостоен премий за режиссуру (Дэмьен Шазелл), операторскую работу (Линус Сандгрен), музыку (Джастин Гурвиц) и песню (City of Stars).

Картина стала лидером по числу номинаций на премию «Оскар». Фильм представлен в 13 категориях, причем дважды — за лучшую песню.