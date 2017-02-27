Дэмьен Шазелл получил «Оскар» за лучшую режиссуру

Премия «Оскар» в номинации «Лучшая режиссура» присуждена Дэмьену Шазеллу, снявшему фильм «Ла-Ла Ленд». Об этом было объявлено в ходе 89-й церемонии вручения награды, которая проходит в Лос-Анджелесе.

В мюзикле рассказывается история начинающей актрисы и музыканта. Главные роли в нем исполнили Райан Гослинг и Эмма Стоун.

Также фильм был удостоен премий Американской киноакадемии за операторскую работу (Линус Сандгрен), музыку (Джастин Гурвиц) и песню (City of Stars).

Картина «Ла-Ла Ленд» стала лидером по числу номинаций на премию «Оскар». Фильм представлен в 14 категориях, причем дважды — за лучшую песню.