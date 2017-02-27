Кейси Аффлек получил «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль»

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» присуждена Кейси Аффлеку, сыгравшему в картине «Манчестер у моря» американского режиссера Кеннета Лонергана. Об этом было объявлено в ходе 89-й церемонии вручения награды.

Фильм претендовал на статуэтку в шести номинациях. Ранее Лонерган был удостоен премии за лучший оригинальный сценарий.

Главные роли в ленте исполнили Кейси Аффлек и Лукас Хеджес.

До этого Аффлек за работу в фильме «Манчестер у моря» получил премии «Золотой глобус» и BAFTA. Кроме того, Лонерган за работу над этой картиной был отмечен британской наградой в номинации «Лучший сценарий».