На «Оскаре» объяснили ошибку с объявлением «Ла-Ла Ленда» лучшим фильмом

Актер Уоррен Битти, объявлявший победителя премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм», объяснил, почему назвал не ту картину — «Ла-Ла Ленд» вместо «Лунного света». Его слова приводит Reuters.

Артисту дали неправильный конверт. «Я открыл его и прочел, "Эмма Стоун, Ла-Ла Ленд"», — сказал Битти.

Организаторы церемонии извинились за ошибку.

«Лунный свет» снят режиссером Барри Дженкинсом и рассказывает историю взросления темнокожего подростка в гетто Майами. Главные роли в ленте исполнили Махершала Али, Жанель Монэ и Наоми Харрис.

Картина была номинирована на «Оскар» в восьми категориях. Махершала Али завоевал награду как лучший актер, а режиссер фильма Дженкинс получил премию в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

89-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук прошла в Лос-Анджелесе. Ее ведущим стал комик Джимми Киммел.