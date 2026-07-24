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18:38, 24 июля 2026 (обновлено: 18:46, 24 июля 2026)Мир

Польша отреагировала на предупреждение Белоруссии о теракте

Глава МИД Сикорский: Польша изучает информацию из Белоруссии о готовящемся теракте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша изучает полученную от белорусской стороны информацию о подготовке теракта. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

«Это дело появилось несколько часов назад. Мы его еще изучаем, но, конечно, мы серьезно относимся к каждому предупреждению о терроризме и проверяем информацию», — сообщил дипломат.

Ранее МИД Белоруссии предупредил Польшу о подготовке теракта женщиной, осужденной в постсоветской республике по целому ряду статей уголовного кодекса.

Сведения о подготовке теракта поступили в МИД от правоохранительных органов Белоруссии и затем переданы Варшаве. Ведомство также выразило готовность направлять дополнительные данные польской стороне по мере их появления.

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