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Силовые структуры
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18:33, 24 июля 2026 (обновлено: 18:42, 24 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин приставал к малолетним детям в здании ДК

В Петербурге задержали пристававшего к детям в ДК мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Петербурге задержали пристававшего к детям в ДК мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Рогвардии по региону.

По данным ведомства, 23 июля руководству Дома культуры стали поступать заявления от граждан о постороннем мужчине, который заходит в здание и пристает к детям. Он трогает их, когда те направляются в сторону выхода после занятий. Сотрудники ДК проверили записи с камер наблюдения и установили приметы злоумышленника.

Когда мужчина снова появился в здании, они нажали тревожную кнопку и по адресу незамедлительно прибыл ближайший наряд Росгвардии. При их появлении правонарушитель стал вести себя несдержанно и попытался скрыться в женском туалете.

Сотрудники вневедомственной охраны провели задержание и доставили его в отдел полиции для проверки причастности к противоправным действиям в отношении малолетних.

Ранее сообщалось, что молодая россиянка совращала несовершеннолетнюю девочку.

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