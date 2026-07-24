Россиянин приставал к малолетним детям в здании ДК

В Петербурге задержали пристававшего к детям в ДК мужчину

В Петербурге задержали пристававшего к детям в ДК мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Рогвардии по региону.

По данным ведомства, 23 июля руководству Дома культуры стали поступать заявления от граждан о постороннем мужчине, который заходит в здание и пристает к детям. Он трогает их, когда те направляются в сторону выхода после занятий. Сотрудники ДК проверили записи с камер наблюдения и установили приметы злоумышленника.

Когда мужчина снова появился в здании, они нажали тревожную кнопку и по адресу незамедлительно прибыл ближайший наряд Росгвардии. При их появлении правонарушитель стал вести себя несдержанно и попытался скрыться в женском туалете.

Сотрудники вневедомственной охраны провели задержание и доставили его в отдел полиции для проверки причастности к противоправным действиям в отношении малолетних.

Ранее сообщалось, что молодая россиянка совращала несовершеннолетнюю девочку.