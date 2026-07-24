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Силовые структуры
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11:39, 24 июля 2026 (обновлено: 11:41, 24 июля 2026)Силовые структуры

Молодая россиянка совращала несовершеннолетнюю девочку

В Новосибирске осудили девушку за совращение несовершеннолетней
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Новосибирске осудили девушку за совращение несовершеннолетней. Об этом сообщает издание NGS.

Она признана виновной по статьям 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

По данным издания, 18-летняя девушка совратила 13-летнюю девочку и вступила с ней в отношения сексуального характера (международное общественное движение ЛГБТ, признано экстремистским и запрещено в РФ).

По совокупности преступлений и путем частичного сложения наказаний обвиняемую приговорили к трем годам и двум месяцам колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. Подробности дела не раскрываются.

Ранее сообщалось, что россиянин в командировке развращал трех малолетних девочек.

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