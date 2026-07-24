Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:39, 24 июля 2026 (обновлено: 18:49, 24 июля 2026)Ценности

В сети оценили внешность Яны Рудковской до и после макияжа фразой «фильтры творят чудеса»

Продюсер Яна Рудковская вызвала споры в сети из-за бровей до и после макияжа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @rudkovskayaofficial

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская показала внешность до и после посещения салона красоты и вызвала споры в сети. Видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, в начале ролика 51-летнюю знаменитость запечатлели без укладки и декоративной косметики на лице. Затем Рудковская предстала в светло-зеленом платье, которое оголяло ее плечи. При этом она показала на камеру макияж, сделанный в нюдовых тонах, и прическу с легкими волнами.

Некоторые пользователи сети отметили неестественные брови Рудковской. Они оценили ее преображение следующими фразами: «Фильтры творят чудеса», «Все хорошо, но осталось только брови на место поставить», «Нейронка брови не доработала», «Годы, к сожалению, не спрячешь», «Брови покинули чат».

Однако были и те юзеры, которые восхитились образом продюсера. «Прекрасно выглядишь», «До — естественная и милая, после — настоящая голливудская звезда», «Невероятно красивая женщина», «Она молодец, что пластику не делает. Красотка», «Куколка», — высказывались они.

В апреле Рудковская вызвала споры в сети из-за фото в купальнике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России заявили об ударе по центру принятия решений Украины
    Армия США получит НРТК
    Появились подробности по делу расстрелявшего подростка россиянина
    Невролог посоветовала подходящие людям любого возраста тренировки для мозга
    Зеленский высказался об употреблении кокаина с Макроном
    У компании популярного в России блогера нашли многомиллионный долг
    Иран заявил о подготовке для США бесплатных билетов в ад
    Бывшего президента Украинской ассоциации футбола задержали
    Пластический хирург оценил нос Ксении Собчак
    Туристы попали в ДТП во время сафари в Турции и вылетели из окон
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok