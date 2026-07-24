В сети оценили внешность Яны Рудковской до и после макияжа фразой «фильтры творят чудеса»

Продюсер Яна Рудковская вызвала споры в сети из-за бровей до и после макияжа

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская показала внешность до и после посещения салона красоты и вызвала споры в сети. Видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, в начале ролика 51-летнюю знаменитость запечатлели без укладки и декоративной косметики на лице. Затем Рудковская предстала в светло-зеленом платье, которое оголяло ее плечи. При этом она показала на камеру макияж, сделанный в нюдовых тонах, и прическу с легкими волнами.

Некоторые пользователи сети отметили неестественные брови Рудковской. Они оценили ее преображение следующими фразами: «Фильтры творят чудеса», «Все хорошо, но осталось только брови на место поставить», «Нейронка брови не доработала», «Годы, к сожалению, не спрячешь», «Брови покинули чат».

Однако были и те юзеры, которые восхитились образом продюсера. «Прекрасно выглядишь», «До — естественная и милая, после — настоящая голливудская звезда», «Невероятно красивая женщина», «Она молодец, что пластику не делает. Красотка», «Куколка», — высказывались они.

В апреле Рудковская вызвала споры в сети из-за фото в купальнике.