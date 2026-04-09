19:44, 9 апреля 2026

51-летняя Яна Рудковская показала фигуру в купальнике и вызвала споры в сети

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская показала фигуру в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость снялась на вилле во время отдыха на Мальдивах. Она предстала на видео в полный рост в слитном черном купальнике с белым принтом, показав тело с разных ракурсов.

Пользователи высказались о кадрах в комментариях. Часть поклонников сделали Рудковской комплименты. «Всем бы иметь такую фигуру в 50 плюс», «Шикарно выглядите», «Когда есть что показать», «Фигура — огонь».

При этом другие юзеры подвергли ее критике. «К сожалению, возраст уже не скрыть», «Выглядите супер, но видно, что уже немолодая и возраст берет свое», «Все-таки видно, что тело уже немолодое», «Лягушка в купальнике», — заявили они.

В декабре 2025 года видео Яны Рудковской с вручением подарков дочери певца Филиппа Киркорова Алле-Виктории назвали омерзительным в сети.

    Последние новости

    «Все живы». Бывший «народный губернатор» Донбасса у Дудя — о судьбе Пригожина, взятии Киева и чеченцах

    Названы четыре правила выбора одеяла для хорошего сна

    Внешность Ричарда Гира сравнили с одной породой собак

    Два мошенника заработали миллионы на гуманитарной помощи бойцам СВО

    Женщина похудела на 77 килограммов без операций и уколов

    Выявлен не связанный со здоровьем скрытый фактор риска рака

    Требование об обмене ИНН при переводах через СБП уточнили

    Выручка театра Кадышевой выросла в пять раз

    Военкор рассказал о «настоящей бойне» у ключевого для фронта города

    Россиянка описала самый интересный обряд в Эфиопии фразой «началось что-то жуткое»

    Все новости
