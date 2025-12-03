Реклама

Видео Рудковской с вручением подарков дочери Киркорова назвали омерзительным в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @rudkovskayaofficial

Видео российского продюсера и телеведущей Яны Рудковской с вручением подарков дочери певца Филиппа Киркорова Алле-Виктории назвали омерзительным в сети. Соответствующее видео появилось на странице ведущей в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Рудковская посетила дом исполнителя, где состоялся праздник. Она преподнесла девочке на 14-летие термос и зеленую сумку бренда Dior. Также среди гостей торжества оказались ведущий Андрей Малахов и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова.

Зрители оценили кадры в комментариях. «По-моему, ребенку не очень приятно все то, что происходит», «Лучше спросить, что подарить ребенку? Эмоции от сумки только у Яны», «Омерзительный процесс. Особенно когда бирки от сумки напоказ достала. Ребенку с детства показывает его цену», «Подарки девочке не понравились, это видно! Сумка вообще нелепая!», «Яна, видимо, передарила залежавшиеся вещи», — заявили юзеры.

Ранее в декабре сообщалось, что Филипп Киркоров подарил дочери на день рождения кеды за 122 тысячи рублей.

