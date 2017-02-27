«Оскар-2017» назвали вышедшим из под контроля пранком

В сети посмеялись над 89 церемонией вручения наград премии «Оскар», на которой актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй по ошибке назвали мюзикл «Ла-Ла Ленд» лучшим фильмом года вместо драмы «Лунный свет».

Пользователи Twitter принялись издеваться над организаторами и ведущими церемонии, которую в соцсети назвали пранком, вышедшим из-под контроля. «Уоррен Битти смотрит на карточку и пытается понять, как Эмма Стоун может победить в номинации "Лучший фильм"», — пошутил один из них.

Некоторые начали смеяться над создателями «Ла-Ла Ленда», которым почти удалось взять главную награду церемонии. «Эй, "Ла-Ла Ленд", помните, когда подсунули нам тот фальшивый счастливый финал, а затем забрали его? Теперь вы знаете, каково это», — отметил пользователь с ником Kibblesmith.

Другие стали публиковать свои версии победителей в номинации «Лучший фильм». Среди них оказалась и демократ Хиллари Клинтон, которой 8 ноября почти удалось стать президентом США: кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 288 голосов выборщиков при необходимых для победы 270, а Клинтон получила 215.

Материалы по теме Они сражались за «Оскары» Главные кадры 89-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии

89-я церемония «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в ночь на понедельник, 27 февраля. Драма «Лунный свет», повествующая об истории взросления темнокожего подростка-гея в гетто Майами, была признана лучшим фильмом года.

При этом организаторы случайно назвали лучшим фильмом года мюзикл «Ла-Ла Ленд», поскольку объявлявшему имя победителя актеру Уоррену Битти вручили неправильный конверт. «Я открыл его и прочел, "Эмма Стоун, "Ла-Ла Ленд"», — признался он.