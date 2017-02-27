В сети раскритиковали толерантность и политкорректность «Оскара»

Пользователи социальных сетей раскритиковали результаты премии «Оскар», обвинив жюри в излишней толерантности и политкорректности.

Многие юзеры отметили, что лучшим фильмом года должен был стать «Ла-Ла Ленд», а «Лунный свет» получил статуэтку лишь потому, что картина рассказывает о жизни чернокожего гомосексуалиста.

89-я церемония «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в ночь на понедельник, 27 февраля. Драма «Лунный свет» была признана лучшим фильмом года. В центре сюжета фильма, снятого американским режиссером Барри Дженкинсом, — история взросления темнокожего подростка-гея в гетто Майами.

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При этом организаторы церемонии по ошибке назвали лучшим фильмом года мюзикл «Ла-Ла Ленд», поскольку объявлявшему имя победителя актеру Уоррену Битти вручили неправильный конверт. «Я открыл его и прочел, "Эмма Стоун, "Ла-Ла Ленд"», — позже рассказал он.

«Оскар» в номинации «Лучшая режиссура» завоевал режиссер «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл, а сыгравшая в картине Эмма Стоун победила в номинации «Лучшая женская роль». Награда в категории «Лучшая мужская роль» была присуждена Кейси Аффлеку, сыгравшему в картине «Манчестер у моря» американского режиссера Кеннета Лонергана.