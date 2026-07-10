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11:20, 10 июля 2026Экономика

Российский фондовый рынок продолжил снижаться

Индекс Мосбиржи упал 10 июля ниже 2160 пунктов
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский фондовый рынок продолжает снижаться — индекс Мосбиржи закрепился ниже уровня 2200 пунктов, падая второй день подряд, свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала показатель опускался на 1,26 процента, до 2159,25 пункта.

Согласно оценкам аналитиков, на которые ссылается «Финам», давление на рынок сохраняется из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке, отсутствия сигналов к скорому смягчению политики Банка России и негативной реакции инвесторов на итоги саммита НАТО.

Индекс Мосбиржи 7 июля падал до минимальных за три с половиной года 2117,5 пункта, хотя еще менее месяца назад превышал 2500. 9 июля показатель «отскочил» до 2200, но затем вновь пошел вниз.

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