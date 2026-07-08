Индекс Мосбиржи перестал снижаться

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов

Российский фондовый рынок, упавший накануне до минимума с декабря 2022 года, перестал снижаться и перешел 8 июля к росту. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи вырос по итогам основной торговой сессии на 1,39 процента, до 2220,77 пункта.

«Поддержку рынку оказал резкий рост нефтяных котировок, после того как Дональд Трамп заявил о прекращении промежуточного соглашения с Ираном», -- пишет аналитик отдела анализа акций ФГ «Финам» Андрей Шаров.

Лидерами роста в среду стали российские нефтяные компании, а максимальное снижение в связи с планами отказаться от выплаты дивидендов до 2030 года показали бумаги золотодобытчика «Полюс», терявшие около 26 процентов.

Индекс Мосбиржи 7 июля падал до 2117,5 пункта, хотя еще менее месяца назад превышал 2500.