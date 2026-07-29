Россияне нарастили покупки азиатской косметики

Таможня КНР: В 2026 году поставки китайской косметики в Россию взлетели на 70 процентов

В первой половине 2026-го поставки азиатской косметики в Россию взлетели. Об этом со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР и таможенной службы Республики Кореи сообщает газета «Ведомости».

Импорт косметики из двух стран увеличился до 323,7 миллиона долларов (плюс 37 процентов). Сильнее всего увеличились поставки из Китая — на 70 процентов, до 111,1 миллиона долларов. Отгрузки из Южной Кореи выросли лишь на 24 процента, до 212,6 миллиона долларов. Закупки японской косметики прибавили лишь пять процентов, до четырех миллионов (в прошлом году импорт из страны Восходящего солнца упал на 18 процентов.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский объяснил тенденцию благоприятным для импортеров валютным курсом и более выгодной логистикой. Кроме того, часть импорта из Китая может приходиться на продукцию российских брендов и собственные торговые марки ритейлеров, произведенные по контракту на китайских предприятиях.

Также, по словам эксперта, основной спрос приходится на более доступную косметику. Потребители премиальных и люксовых марок менее склонны менять привычные бренды и чаще приобретают их через альтернативные каналы продаж в то время как потребители массового сегмента готовы пробовать новые китайские бренды.

В июне 2026 года экспорт декоративной и уходовой косметики из Южной Кореи в Россию достиг максимальных в истории 48,8 миллиона долларов. А всего в первом полугодии азиатская республика отправила в Россию косметической продукции на 212,5 миллиона долларов. На этом фоне Российская парфюмерно-косметическая ассоциация (РПКА) обратилась в правительство за помощью, указав, что без поддержки выжить производителям будет тяжело.