Райан Гослинг посмеялся над неудачей «Ла-Ла Ленда» на церемонии «Оскара»

Пользователи сети обратили внимание на реакцию актерского состава фильма «Ла-Ла Ленд», когда они узнали, что картину объявили лучшей по ошибке и «Оскар» достался ленте «Лунный свет». Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает NME.

Получившая статуэтку как лучшая актриса Эмма Стоун, судя по ролику, выложенному в Twitter, была в ужасе, услышав, что ведущие перепутали конверты. По ее губам можно прочитать, что она повторяет «О, боже, о, боже», пока на сцене происходит переполох.

Райан Гослинг, номинированный в категории «Лучшая мужская роль» за участие в мюзикле, поняв, что «Ла-Ла Ленд» объявили лучшим фильмом по ошибке, начал смеяться в кулак. Фотография опубликована в Twitter-аккаунте AP Images.

Во время 89-й церемонии вручения премии «Оскар» актер Уоррен Битти, который объявлял лауреата в категории «Лучший фильм», назвал мюзикл «Ла-Ла Ленд». Когда съемочная группа вышла на сцену для получения награды, организаторы извинились и объяснили, что произошла ошибка, потому что ведущие перепутали конверты. Лучшим фильмом в итоге был объявлен «Лунный свет».