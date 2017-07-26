В Подмосковье завлекут режиссеров и продюсеров

Власти Московской области с помощью Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциации продюсеров кино и телевидения будут продвигать Подмосковье в качестве съемочной площадки. Соответствующее соглашение заключено в среду, 26 июля, сообщает телеканал «360».

«За счет позиционирования Подмосковья как съемочной площадки произойдет, в том числе, и развитие туризма в регионе. Плюс на протяжении съемочного процесса кинокомпании будут предоставлять рабочие места для технического персонала, массовки, и немалую часть своего бюджета будут оставлять в регионе», — отметил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

По его мнению, Московская область может стать популярна среди кинематографистов благодаря близости к столице.

В рамках соглашения, как отмечает телеканал, стороны также будут реализовывать совместные образовательные проекты и работать над механизмом поддержки кино.

17 июля стало известно, что в Московской области появится три новых школы искусств, одна из них — в поселке Шаховская — откроется к началу нового учебного года.