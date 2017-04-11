В Красногорске пройдет 15-й фестиваль спортивного кино

13 апреля в Подмосковье откроется 15-й фестиваль спортивного кино «Красногорский», который организован при поддержке Министерства культуры России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В программе фестиваля, который продлится до 20 апреля, значатся такие картины, как «Лобановский навсегда» Антона Азарова (Киев, Украина), «Невидимые чемпионы» Пакуи Мондеза (Валенсия, Испания), «Полетели» Амира Муратовица (Любляна, Словения), «Жизнь – игра» Данилы Гулина (Коломбо, Шри-Ланка), «Воля к победе» Тохтара Карсакбаева (Алматы, Казахстан).

Ленты будут показаны в кинотеатре «Иллюзион» и «Доме русского зарубежья» в Москве, в «Галерее» и «MORI CINEMA» в Красногорске, а также в кинотеатрах в Клину, Орехово-Зуеве, Зарайске и Горках.

Победители фестиваля будут объявлены 20 апреля в концертном зале «Vegas Сити Холл».

За 15 лет существования фестиваля было презентовано более 2000 картин из 64 стран мира. Каждый год мероприятие посещают в общей сложности более десяти тысяч зрителей.