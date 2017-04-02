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ARD рассказал об отказе МОК и WADA изучать положительные допинг-пробы ямайцев

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Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решили не расследовать положительные допинг-пробы ямайских спринтеров с Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой немецкий телеканал ARD.

Президент Немецкого легкоатлетического союза (DLV) Клеменс Прокоп назвал это серьезным ударом по доверию к обеим организациям. О причинах отказа от расследования не сообщается.

Новый фильм ARD о допинге был показан 2 апреля. Картина посвящена положительным пробам ямайских спринтеров с Игр в Пекине, в крови которых было обнаружено запрещенное вещество кленбутерол.

25 января сообщалось, что Усэйн Болт вернул золотую медаль с Олимпийских игр 2008 года, завоеванную в эстафете 4 по 100 метров. Он лишился награды из-за положительной допинг-пробы партнера по национальной сборной Ямайки Несты Картера. Медали отобрали у всей сборной Ямайки.

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